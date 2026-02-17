Más de 500 dosis de marihuana tipo creepy fueron incautadas por la Policía de Bolívar

En desarrollo del Plan Cazador, unidades de la Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lograron la captura de dos presuntos expendedores de droga en la Ruta 9005, kilómetro 96 de la vía San Onofre — Cartagena.

Los capturados se movilizaban en una motocicleta y fueron requeridos por los uniformados para un procedimiento de registro y control.

Durante la verificación, los policías hallaron en una bolsa plástica un paquete rectangular envuelto en papel aluminio y vinipel que contenía aproximadamente 500 gramos de marihuana tipo creepy, equivalentes a más de 500 dosis, avaluadas en cerca de 600 mil pesos.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que la sustancia y la motocicleta quedaron incautadas como elementos materiales probatorios.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró que “continuamos intensificando los controles en las vías del departamento para cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos mediante el tráfico de estupefacientes”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa, recordando que la información oportuna es clave para seguir golpeando las economías criminales en el departamento.