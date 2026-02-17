La Uptc se convierte en el epicentro de la excelencia de Inteligencia Artificial para América Latina

Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se convirtió en el epicentro tecnológico de la Inteligencia Artificial de Colombia y Latinoamérica.

Esto es gracias a que Indra Group, en alianza con el Tecnológico de Monterrey y la UPTC, con el acompañamiento de ProBoyacá, inauguró el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial NovaIA, un espacio destinado a impulsar la investigación aplicada, la formación de talento y la transferencia de soluciones de IA en sectores estratégicos de la región.

Para Ángela Londoño, gerente de Innovación y Transformación de Servicios de Indra Group, el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial ubicado en la Uptc es de gran importancia para la expansión y el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

“Este punto es muy importante, primero porque lo estamos haciendo en Boyacá y es un estímulo a esta región, porque estamos viendo además en la UPTC la tercera universidad más importante que hoy está desarrollando personas, equipos y que está sacando profesionales de muy alto nivel y nosotros nos quisimos sumar a ese siguiente nivel de subir el estándar a través de los procesos de formación para la región. Es importante porque estamos viendo el capital humano tan potente que hay en esta región y queremos que ese capital humano pueda ser desarrollado y potencializado.”, aseguró Londoño.

NovaIA operará como un laboratorio de innovación y prototipado especializado en inteligencia artificial, con el respaldo de proveedores tecnológicos de talla mundial como AWS, IBM, Microsoft Azure y SAP. El centro se integra al ecosistema global de innovación de Indra Group y trabajará coordinadamente con su Centro de Innovación global de IA, bajo la dirección del Chief Technology Officer.

“Con NovaIA fortalecemos capacidades en Colombia para responder a necesidades reales del país y aportar a la transformación digital de América Latina”, afirmó José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de ProBoyacá, Gheidy Gallo, destacó que la iniciativa consolida al departamento como líder en conectividad digital e innovación: “Con la apertura de NovaIA damos vida a un pilar de nuestro Plan Boyacá 2050, puente al futuro, posicionando a la región como un Hub de servicios de vanguardia en inteligencia artificial con proyección global”, afirmó.

El centro cuenta con cinco salas que abarcan todo el ciclo de experimentación en IA: ideación y diseño, laboratorio técnico, visualización y demostración, datos y gobierno, e infraestructura y seguridad. Además, ofrecerá programas formativos en cuatro ejes estratégicos: automatización de procesos con IA y cloud computing, gestión de datos en la nube, diseño de metaprompting para IA generativa e inteligencia artificial aplicada. Estos programas tendrán certificaciones internacionales con doble titulación del Tecnológico de Monterrey.

“Este es un punto de encuentro de diferentes actores que hemos logrado sentar a la mesa. Grandes fabricantes tecnológicos, academia, como lo es la UPTC, como lo es el TEC de Monterrey, industria, centralizados aquí en Boyacá, por ProBoyacá, pero abierto a toda Latinoamérica para entregar capacidades tecnológicas, desarrollo de inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada, gobierno de datos y arquitectura de datos para entregar soluciones plausibles y que en realidad se escalen dentro de la industria. Pretendemos recibir aquí clientes, solucionar su problemática escuchándolos, co-creando con ellos, entendiendo su dolor y entre todos construyendo una solución que no se quede únicamente en un copiloto, sino en una solución que escale y se integre dentro de sus procesos”, aseguró Freddy Correa, Gerente de Inteligencia Artificial de Indra Group.

Por su parte, el rector de la UPTC, Enrique Vera López, subrayó el compromiso académico que se tendrá para desarrollar un trabajo en conjunto entre estudiantes y empresarios.

“Este espacio permitirá que estudiantes y empresariado trabajen conjuntamente en retos reales de sus sectores, fortaleciendo nuestra vocación académica y poniendo la innovación al servicio de los desafíos globales”.

Ubicado en la sede central de la UPTC en Tunja, NovaIA funcionará bajo una estructura de gobernanza que articula niveles estratégico, táctico y operativo, con participación académica, institucional y empresarial. Su objetivo es facilitar la transferencia de conocimiento y garantizar el desarrollo responsable de soluciones de inteligencia artificial.

Con esta inauguración, Indra Group refuerza su papel como aliado estratégico de la transformación digital en Latinoamérica, conectando academia, sector público y privado para que la tecnología funcione donde más se necesita.