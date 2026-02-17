Feria de Empleo este miércoles 18 de febrero en El Edén de Las Gaviotas

Si estás en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades laborales para este 2026, no puedes dejar de asistir este miércoles, 18 de febrero, a la feria de empleabilidad Cartagena conecta, un espacio propiciado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Estamos motivados y muy contentos de generar estas oportunidades, sin intermediarios, para los cartageneros. Cartagena conecta realizará esta feria con el principal objetivo de seguir apostándole al desarrollo de la ciudad. Agradecemos a todas las empresas que nos acompañarán con sus múltiples vacantes y por la confianza en este proyecto”, explicó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

A partir de las 8 de la mañana, en el parque recreacional El Edén, se llevará a cabo la feria, Cartagena conecta. Es importante destacar que para asistir a este espacio no se tiene que pagar nada.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a las diferentes vacantes son:

•⁠ ⁠Debes ser mayor de edad.

•⁠ ⁠Tendrás que presentar un documento válido para contratación en Colombia, como: Cédula de ciudadanía, Permiso por Protección Temporal (PPT), Cédula de extranjería u otro documento legal vigente.

•⁠ ⁠Llevar la hoja de vida en formato digital y actualizada (PDF, enlace o código QR).