Familias estrato 1 y 2 que compren vivienda en Ibagué tendrán descuento por 6 años en predial

Ibagué

A través del programa Predial Social los compradores de viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) en Ibagué, podrán solicitar ante la Alcaldía exenciones en el cobro del impuesto Predial hasta del 60%.

“Durante el primer año es del 60% y sucesivamente se va disminuyendo, en el quinto, en el cuarto, hasta terminar en el año sexto, pagando el 90% del impuesto y recibiendo un estímulo del 10% en ese último año”, explicó Ángel María Gómez, Secretario de Hacienda de Ibagué.

Esta iniciativa del gobierno municipal aprobada por el Concejo tiene como propósito beneficiar el bolsillo de las familias ibaguereñas que acaban de adquirir su primera vivienda. Los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de marzo de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a estos descuentos?

Ciudadanos que hayan comprado su primera vivienda VIS o VIPA después de aprobado el Acuerdo 023 por el Concejo Municipal (17 de agosto de 2025). No deben tener ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Qué requisitos deben cumplir los interesados?

Presentar una solicitud escrita dirigida a la Dirección de Rentas Municipal, dentro de los primeros tres meses de cada año, acreditando los siguientes requisitos:

Certificado de Tradición y libertad del predio objeto del beneficio con una vigencia no superior a 30 días.

Declaración juramentada, donde conste ingresos no superiores a dos salarios mínimos mensuales legales y que el predio adquirido es considerado como primera vivienda.

Certificado expedido por la constructora donde se relacione el predio objeto de beneficio como vivienda VIS o VIPA.

¿Puedo obtener el descuento así haya obtenido mi vivienda a través de un crédito hipotecario con entidad bancaria?

Sí, esta garantía ante la entidad bancaria no es impedimento para acceder al beneficio.