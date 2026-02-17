En el barrio La Carolina una empresa de reciclaje terminó en llamas

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y varias máquinas adscritas a la estación Santa Lucía, atendieron un incendio que tuvo lugar en una empresa de reciclaje ubicada en el barrio La Carolina, al sur de la capital bolivarense.

Sobre este caso, Caracol Radio conoció que el siniestro tuvo lugar en una empresa donde se almacenaban elementos reciclados como plásticos, cartón y vidrio, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Tras el suceso, afortunadamente no se presentaron heridos ni víctimas fatales, pero sí millonarias pérdidas del material que estaba siendo acopiado para su posterior comercialización.