17 feb 2026 Actualizado 12:07

Cartagena

En el barrio La Carolina una empresa de reciclaje terminó en llamas

Los materiales almacenados en el establecimiento permitieron la rápida propagación del fuego

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y varias máquinas adscritas a la estación Santa Lucía, atendieron un incendio que tuvo lugar en una empresa de reciclaje ubicada en el barrio La Carolina, al sur de la capital bolivarense.

Sobre este caso, Caracol Radio conoció que el siniestro tuvo lugar en una empresa donde se almacenaban elementos reciclados como plásticos, cartón y vidrio, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Tras el suceso, afortunadamente no se presentaron heridos ni víctimas fatales, pero sí millonarias pérdidas del material que estaba siendo acopiado para su posterior comercialización.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

