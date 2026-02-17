La Selección Colombia ya completa cuatro lesionados previo al Mundial 2026 / Getty Images / Sebastian Frej/MB Media

¿Cuál es el técnico más revolucionario de la liga colombiana? El Pulso del Fútbol, 17 de febrero de 2026 00:00:00 47:27 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de la Selección Colombia de cara al mundial. César dijo: “El 29 de mayo será la despedida de la Selección Colombia, será en Bogotá y si hay cancha. Pero no se entiende como siguen habiendo tantos conciertos cuando la cancha no se ha recuperado”. Sobre el tema Steven agregó: “Medellín fue sede alguna vez, y creo que Cali también podría albergar al equipo. Colombia jugará un amistoso de peso, al igual que en el 2018, que fue contra Francia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube