Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 20:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 17 de febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de la Selección Colombia a pocos meses del Mundial.

La Selección Colombia ya completa cuatro lesionados previo al Mundial 2026 / Getty Images / Sebastian Frej/MB Media

La Selección Colombia ya completa cuatro lesionados previo al Mundial 2026 / Getty Images
¿Cuál es el técnico más revolucionario de la liga colombiana? El Pulso del Fútbol, 17 de febrero de 2026

¿Cuál es el técnico más revolucionario de la liga colombiana? El Pulso del Fútbol, 17 de febrero de 2026

00:00:0047:27
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de la Selección Colombia de cara al mundial. César dijo: “El 29 de mayo será la despedida de la Selección Colombia, será en Bogotá y si hay cancha. Pero no se entiende como siguen habiendo tantos conciertos cuando la cancha no se ha recuperado”. Sobre el tema Steven agregó: “Medellín fue sede alguna vez, y creo que Cali también podría albergar al equipo. Colombia jugará un amistoso de peso, al igual que en el 2018, que fue contra Francia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir