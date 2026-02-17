Distrito de Cartagena promueve Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, realizó un fam trip —viaje de familiarización dirigido a operadores, agencias de viajes y hoteles de la ciudad— en el ecosistema de manglar de La Boquilla, con el propósito de dar a conocer y fortalecer la promoción de la Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla Son, Sabor y Mangle.

Durante esta jornada experiencial, los asistentes vivieron de primera mano las actividades que hoy se consolidan como productos turísticos organizados y comercializables: recorridos en canoas tradicionales por el manglar, avistamiento de aves endémicas y migratorias, pesca artesanal junto a pescadores nativos y talleres de gastronomía tradicional donde los visitantes preparan y comparten lo pescado, en una experiencia privada que permite una conexión directa con la comunidad y su entorno natural.

Este fam trip hace parte del proyecto integral que lidera la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Cartagena desde 2025, el cual ha incluido la entrega de activos productivos, procesos de formación en creación y estructuración de producto turístico, diagnóstico territorial, cocreación de experiencias y una prueba piloto. Con esta actividad se avanza hacia una fase clave: el posicionamiento estratégico de la Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla en el mercado local, nacional e internacional.

La líder de la Oficina de Turismo Sostenible de la Secretaría de Turismo, Katerina Páez, destacó que “seguimos fortaleciendo el turismo comunitario y sostenible. Con este fam trip avanzamos hacia una etapa clave: la comercialización de rutas auténticas, conectando a los actores locales con el sector turístico para posicionar experiencias responsables y de impacto positivo”.

En ese mismo sentido, Rony Monsalve Pérez, director de ECOTUR Boquilla —organización con 26 años de trayectoria—, señaló que este acompañamiento institucional permite “visibilizar las actividades que realizamos dentro del ecosistema manglar, fortalecer nuestra identidad cultural y generar autoempleo a través de experiencias únicas que compartimos con turistas nacionales e internacionales”.

ECOTUR Boquilla ofrece recorridos de inmersión en el ecosistema de manglar, experiencias de avistamiento de aves en horarios estratégicos, jornadas de pesca artesanal junto a pescadores nativos y talleres gastronómicos donde los visitantes participan en la preparación de alimentos tradicionales. Todas las actividades son privadas, lo que garantiza una experiencia personalizada y un acercamiento auténtico a la cultura local.

Por su parte, Jackeline Orjuela, representante del sector de agencias y trabajadora de Gematour en el área de desarrollo de productos turísticos, afirmó que “es una experiencia espectacular que genera un triple impacto: acerca al visitante a la naturaleza y la cultura original de La Boquilla, y fortalece la economía local. Aquí se encuentra una conexión auténtica con la raíz cartagenera”.

En esta nueva etapa, la Alcaldía de Cartagena articula esfuerzos con la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) para fortalecer la promoción del destino. María Carolina Cortez, directora de Gestión de Destino, expresó que “desde la Corporación de Turismo promocionamos segmentos estratégicos como el turismo de naturaleza y comunitario. Aquí comienza un recorrido de promoción y visibilización de esta oferta única”.

De esta manera, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los actores turísticos comunitarios, consolidando la Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla como un atractivo diferenciador de ciudad, que impulsa el desarrollo sostenible, protege el ecosistema manglar y fortalece la identidad cultural del territorio.

Cartagena es un destino que lo tiene todo: historia, cultura, naturaleza y comunidad. Y en La Boquilla, el turismo se vive desde la raíz, con experiencias auténticas que conectan a visitantes con la esencia más genuina del territorio.