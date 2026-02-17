Capturaron a un hombre por abusar sexualmente de su cuñada de 12 años en Medellín

Capturan a hombre por abusar de su cuñada de 12 años en Medellín. Foto: Policía Meval.

Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Medellín un hombre de 33 años señalado de abusar sexualmente de su cuñada de 12 años.

De acuerdo con la investigación, el capturado convivía en la misma vivienda que la víctima, en el barrio Villa Hermosa, ya que era pareja sentimental de la hermana de la menor.

Según las autoridades, el hombre habría aprovechado los momentos en que quedaba a cargo del cuidado de la adolescente para cometer los presuntos abusos, en al menos cuatro ocasiones por dos años. Además, al parecer la amenazaba de muerte para obligarla a guardar silencio.

“Él la cuidaba cuando la esposa se iba a laborar. En ese momento aprovecha, comete esta conducta delictiva de actos sexuales abusivos con esta niña de 12 años. Iniciamos un trabajo de método, un trabajo investigativo, también el acompañamiento a la menor para restablecer sus derechos”, detalló el Brigadier General Henry Yesid Bello, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles de la captura

La orden judicial fue emitida por un juez de la República tras la recopilación de elementos materiales probatorios por parte de la Unidad Básica de Investigación Criminal adscrita a la Seccional de Protección y Servicios Especiales, tras una investigación de más de seis meses.

El hombre deberá responder por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, conducta que contempla penas de hasta 13 años de prisión.

La Policía reiteró su compromiso con la protección integral de niños, niñas y adolescentes e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que vulnere sus derechos a través de la línea 141 del ICBF o la línea de emergencias 123.