Capturan a mujer por proxenetismo con su hija de 13 años en Cerrito, Santander

Bucaramanga

En el municipio de Cerrito, Santander fue capturada una mujer señalada de cometer proxenetismo con su hija cuando tenía 13 años, estos hechos violentos contra la menor se presentaron en el año 2020.

De acuerdo a lo señalado por la Policía Nacional tras las investigaciones judiciales se logró ubicar a esta mujer y también al hombre que habría sido quién cometió el acceso carnal violento en contra de la menor quien también fue capturado en las últimas horas.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander indicó que "también fue capturado el ciudadano vinculado al caso de acceso carnal violento contra menor de edad. La mujer capturada quedó con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el hombre permanece también privado de la libertad con medida intramural".

La policía hizo un llamado a la ciudadanía para que este tipo de hechos no se sigan presentando y que quienes tengan conocimiento se situaciones de este tipo las denuncien a la línea 123.