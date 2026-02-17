Llegan cerca de 14 toneladas de alimento para animales afectados por las inundaciones en Córdoba

Montería

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó la llegada de 14 toneladas de alimento e insumos veterinarios destinados a la atención de animales de compañía, de producción y silvestres afectados por las inundaciones en el departamento de Córdoba.

Según lo establecido vía comunicado, el cargamento ya se encontraría en el centro de acopio de Montería, donde avanzaría el proceso de clasificación para iniciar su distribución en los municipios priorizados.

“Cada municipio ha reportado la cantidad de animales que tiene en condición de vulnerabilidad y ellos serán asistidos por parte de la UNGRD. Es decir, no hay ningún peligro, ningún riesgo de que la comida que se ha enviado para los animales en esta situación de emergencia no llegue”, afirmó Edwin Lizarazo, líder del equipo de respuesta a emergencias de la Subdirección para el Manejo de Desastres y coordinador del Puesto de Mando Unificado en Córdoba.

Más de 6.000 animales afectados por las inundaciones en Córdoba:

Según cifras preliminares, más de 6.000 animales han resultado afectados por las inundaciones, registradas por el paso del frente frío que se empezó a sentir en el departamento desde la noche del 31 de enero de 2026.

“Bajo la coordinación de la UNGRD, todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo han realizado acciones de respuesta rescatando animalitos que se encontraban en medio de la inundación. Perros, gatos y algunos animales de producción han sido rescatados por nuestras entidades como bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército y Armada Nacional”, dijo el funcionario.