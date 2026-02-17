A la cárcel alias Risas por el asesinato de un guardia del Inpec en Montería

Montería

La administración de justicia en el departamento de Córdoba ha dado un paso significativo en el esclarecimiento de un homicidio que conmocionó al cuerpo de custodia carcelaria en el 2024.

Un juez penal de control de garantías decidió dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alberto Ramírez Urdaneta, conocido bajo el alias de Risas.

Este individuo es señalado como un presunto sicario perteneciente a la estructura criminal del Clan del Golfo, específicamente vinculado a la subestructura Javier Yépez Cantero, que opera con injerencia en la capital cordobesa para ejecutar diversas actividades delictivas y homicidios selectivos.

El trágico suceso en el barrio La Victoria

Los hechos que motivaron la captura y el proceso judicial ocurrieron el pasado 5 de agosto de 2024, en el sector conocido como el barrio La Victoria de Montería.

En dicha fecha, la víctima, identificada José Richard Hernández, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se desplazaba por la vía pública cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según el material probatorio recaudado por el ente investigador, alias Risas habría sido uno de los hombres que participó directamente en el ataque, accionando un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la humanidad del funcionario administrativo del centro penitenciario local.

Una retaliación por denuncias de corrupción

La hipótesis principal que maneja la Fiscalía General de la Nación sugiere que este atentado no fue un hecho aislado, sino una retaliación directa derivada del estricto cumplimiento del deber por parte de Hernández.

Las investigaciones indican que el crimen estaría relacionado con la negativa del dragoneante a permitir el ingreso de celulares para internos de la cárcel La Merced de Montería.

Se pudo conocer que José Richard Hernández había denunciado previamente a un compañero de labores tras hallarle una cantidad considerable de dispositivos móviles que pretendían ser introducidos de manera ilegal al penal para beneficio de los grupos armados.

Debido a estas denuncias y al riesgo que representaban sus hallazgos, el guardia fue trasladado temporalmente al municipio de Caucasia, Antioquia, mientras que el compañero implicado recibió la sanción correspondiente. No obstante, tras su regreso a la capital de Córdoba para continuar con sus funciones habituales, su vida fue segada en las circunstancias ya descritas.

Los elementos materiales probatorios sugieren que los dispositivos incautados pertenecían a integrantes del grupo ilegal que permanecen privados de la libertad, lo que habría motivado la orden de ejecución contra el funcionario por parte de la organización.

Captura y judicialización del señalado sicario

La detención de alias Risas se produjo en una acción conjunta coordinada por la Sijin del Departamento de Policía de Córdoba y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El operativo se llevó a cabo en la zona rural de Montería, donde las autoridades lograron interceptar al sospechoso.

Durante el procedimiento de captura, las unidades de policía judicial lograron la incautación de un revólver calibre 38, seis cartuchos y un equipo de telefonía celular, elementos que ahora forman parte del acervo probatorio dentro de la investigación formal.

Ante la contundencia de las pruebas, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales procedió a la imputación de cargos.

A Ramírez Urdaneta se le acusa formalmente de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.

A pesar de la gravedad de los señalamientos y de los indicios presentados en su contra, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia. Sin embargo, dada la peligrosidad que representa para la sociedad, permanecerá privado de la libertad mientras avanza la etapa de juicio.