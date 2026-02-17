El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Avanza inscripción de jurados de votación en el exterior: link de inscripción y requisitos

En diálogo con 6AM W, Javier Higuera, cónsul general central de Colombia en Madrid, aseguró que luego de la campaña que iniciaron junto a Caracol Radio, se ha logrado un significativo avance para que los colombianos en la capital española sean jurados de votación de cara a las elecciones de Colombia.

Destacó que al iniciar la campaña eran 350, pero este martes, 17 de febrero, ya son 931 jurados, recordando que les hacen faltan 258 personas para este domingo.

“Estamos con un nivel de participación sorprendente a raíz de la campaña lanzada con Caracol Radio. Los colombianos están cumpliendo con su deber de participar en las votaciones”, dijo.

¿Cómo inscribirse para ser jurado de votación en España?

Se puede inscribir aquí → madrid.consulado.gov.co

Cónsul central de Colombia en Miami

Óscar Marmolejo, cónsul central de Colombia en Miami, informó que tras el inicio de la campaña se han inscrito 60 nuevas personas, algo “muy significativo”. No obstante, mencionó que les hacen falta 390 jurados de votación.

¿Cómo inscribirse como jurado de votación en Miami?

miami.consulado.gov.co o en las redes sociales del Consulado de Colombia en Miami.

Requisitos para ser jurado de votación en el exterior

Ser colombiano de nacimiento o por adopción

Tener entre 18 y 60 años

Tener cédula de ciudadanía vigente

Preferiblemente estar inscrito en el censo electoral del exterior en la jurisdicción correspondiente

Manifestar expresamente su voluntad de desempeñar el cargo

