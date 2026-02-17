Secretaría de Seguridad alerta sobre zonas vulnerables y focos de violencia en Santa Marta

Santa Marta

El secretario de Seguridad del Distrito, Carlos Bernal, entregó un análisis sobre la situación de seguridad en Santa Marta, señalando que cada localidad presenta problemáticas específicas, aunque persisten preocupaciones comunes como la violencia intrafamiliar, las muertes violentas y la baja denuncia de delitos como la extorsión.

Se conoció que hay algunas localidades con más índices de violencia que otros, y que no todos los territorios enfrentan los mismos delitos, ya que cada localidad tiene dinámicas propias. Sin embargo, se conoció que la violencia intrafamiliar y los hechos de violencia letal se mantienen como factores recurrentes en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los retos prioritarios de la actual administración, es el fortalecimiento de la Sala SIES. Actualmente, la infraestructura fue recibida con equipos obsoletos, por lo que se adelanta un proceso de modernización tecnológica que incluye nuevos softwares, pantallas, redes de información y mantenimiento general. La meta es que la sala entre en funcionamiento óptimo en un plazo máximo de seis meses.

En cuanto a la zona rural, los hechos delictivos que allí ocurren terminan impactando a la zona urbana. Por ello, se destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, resaltando que recientes operativos y combates han tenido resultados positivos en la reducción de factores de criminalidad.