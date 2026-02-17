Fenalco advierte que más de 20.000 empleos estarían en riesgo por inundaciones en Córdoba

Inundaciones en el departamento de Córdoba. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Córdoba advierte sobre el preocupante impacto económico que dejan las inundaciones en esta sección del país, donde más de 22.000 empleos estarían en riesgo.

Según Fenalco, en solo una semana de afectación Montería registró pérdidas que superarían los $480 mil millones.

Más de 22.000 empleos en riesgo y hasta 1.582 empresas podrían cerrar definitivamente:

El golpe inmediato: caída masiva en ventas

“En apenas siete días de afectación, la caída en ventas del comercio local se ubica entre $83.071 millones y $199.370 millones de pesos. En la zona urbana, donde se concentra la mayor actividad económica, las pérdidas oscilan entre $68.817 millones y $165.161 millones. En los centros poblados y la zona rural, la afectación alcanza entre $14.230 millones y $34.153 millones”, puntualizó Fenalco Córdoba.

“Estas cifras no representan utilidades perdidas, sino ingresos que dejaron de circular en la economía local, afectando la capacidad de pago de arriendos, créditos, proveedores y nóminas. Cada día sin operar significa ruptura de flujo de caja (…) Sin inventario no hay ventas, y sin ventas no hay recuperación”, puntualizó.

Empleo en riesgo: entre 9.230 y 22.152 trabajadores afectados

“El impacto laboral es igualmente alarmante. Se estima que entre 9.230 y 22.152 empleos directos se encuentran hoy afectados en Montería. En la zona urbana el rango va de 7.646 a 18.351 empleos, mientras que en los centros poblados y zona rural entre 1.581 y 3.795 trabajadores enfrentan suspensión, reducción de jornada o pérdida definitiva del empleo”, detalló Fenalco.

Tras lo expuesto, Fenalco explicó que “esto no solo significa menos ingresos para las familias; significa menor consumo, menor dinamismo comercial y mayor presión social”.

Empresas que podrían cerrar definitivamente:

“Uno de los indicadores más preocupantes del diagnóstico es el riesgo de cierre definitivo. De acuerdo con las proyecciones técnicas, podrían desaparecer entre 659 y 1.582 unidades económicas si no se implementan medidas de alivio oportunas. En la zona urbana, el riesgo alcanza entre 546 y 1.311 negocios, y en los centros cierra no solo pierde su propietario: pierden proveedores, empleados y el barrio”, puntualizó Fenalco,

Impacto total estimado:

Según Fenalco, “al sumar pérdidas de ventas e inventarios, el impacto económico acumulado en apenas una semana podría ubicarse entre: $201 mil millones y $484 mil millones de pesos, una cifra que representa uno de los mayores choques económicos locales registrados en la última década”.

Propuestas para superar la crisis:

En medio de este fuerte impacto, Fenalco señala que la emergencia económica exige respuesta inmediata como las siguientes:

-Líneas especiales de crédito con períodos de gracia

- Congelamiento temporal de obligaciones financieras

- Alivios tributarios municipales y departamentales

- Subsidios temporales a la nómina

- Fondos de reposición de inventario

- Plan de reactivación comercial focalizado por barrios afectados