Inpec no recibirá privados de la libertad en calidad de sindicados en cárcel de Montería

Montería

La Alcaldía de Montería, liderada por Hugo Kerguelén García, no ha cumplido con los requisitos legales para que en la cárcel Las Mercedes se sigan recibiendo detenidos, según denunció el sindicato de guardias de la población reclusa.

Como resultado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solo recibirá en el penal a personas condenadas por delitos, excluyendo a aquellos en proceso de investigación o juicio. Es decir, los sindicados, personas acusadas de un delito, pero aún no condenadas.

El sindicato afirmó que la Alcaldía no ha honrado su compromiso para mantener el convenio con el INPEC, lo que pone en riesgo la continuación de recursos municipales para la atención de la población privada de la libertad.

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), dijo: “El incumplimiento del convenio administrativo por parte de la Alcaldía del señor Hugo Kerguelén nos lleva a no recibir personas privadas de la libertad como sindicados. Es un acuerdo de voluntades entre partes y mientras no se cumpla por la Alcaldía, no se cumplirá por parte del INPEC”.

Robayo enfatizó que el incumplimiento afecta la labor de los trabajadores, sino también la resocialización de los privados de la libertad. “La cárcel tiene muchas necesidades y cualquier recurso es valioso. Los convenios son por montos bajos, $34.000.000 al año, insuficientes para cubrir las necesidades”.

Año de muchos obstáculos

José Esquivia, miembro del sindicato del INPEC, dijo que este año ha habido muchos obstáculos con la Alcaldía de Montería: “No se han cumplido los acuerdos del convenio interadministrativo entre el INPEC y la Alcaldía. Ha habido varios obstáculos que han impedido el cumplimiento de los objetivos”.

Esquivia enfatizó que el sindicato está dispuesto al diálogo y la colaboración con la administración del establecimiento y la Alcaldía de Montería: “La ley es clara: los entes territoriales son responsables de la manutención de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados. Los recursos no pueden desviarse”.

La decisión de recibir sindicados afectará directamente la gestión de la cárcel Las Mercedes y la atención a los detenidos en la ciudad. Se espera que la Alcaldía tome medidas para resolver este incumplimiento y garantizar la continuidad del convenio.