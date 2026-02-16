Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 feb 2026 Actualizado 23:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

“Vamos a acabar con el gota a gota”: la propuesta de Aníbal Gaviria

Aseguró que la vía sería “modificar la tasa de usura” en Colombia.

Gaviria insistió en que Colombia necesita un plan energético al 2050 y no renunciar a ninguna tecnología. | Foto: Caracol Radio.

Gaviria insistió en que Colombia necesita un plan energético al 2050 y no renunciar a ninguna tecnología. | Foto: Caracol Radio.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El precandidato Aníbal Gaviria, de la Gran Consulta por Colombia, presentó una de sus propuestas este lunes 16 de febrero. Se trata de combatir el crédito conocido como “gota a gota”.

“Hay que atacar esa tiranía que somete a más de 11 millones de colombianos, el gota a gota. Colombianos que se ven sometidos a pagar cinco, seis y hasta diez veces las tasas de interés comerciales”, dijo.

Y aseguró que no sé quedará en una promesa de campaña. “Vamos a acabar con el gota a gota. Pero no es un discurso promesero o demagógico. Vamos a acabar con el gota a gota con una decisión contundente”.

Por eso, explicó que para hacerlo será necesario “modificar la tasa de usura en Colombia, para que podamos prestar más barato a quien hoy accede al crédito comercial”.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir