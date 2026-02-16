“Vamos a acabar con el gota a gota”: la propuesta de Aníbal Gaviria

Gaviria insistió en que Colombia necesita un plan energético al 2050 y no renunciar a ninguna tecnología. | Foto: Caracol Radio.

El precandidato Aníbal Gaviria, de la Gran Consulta por Colombia, presentó una de sus propuestas este lunes 16 de febrero. Se trata de combatir el crédito conocido como “gota a gota”.

“Hay que atacar esa tiranía que somete a más de 11 millones de colombianos, el gota a gota. Colombianos que se ven sometidos a pagar cinco, seis y hasta diez veces las tasas de interés comerciales”, dijo.

Y aseguró que no sé quedará en una promesa de campaña. “Vamos a acabar con el gota a gota. Pero no es un discurso promesero o demagógico. Vamos a acabar con el gota a gota con una decisión contundente”.

Por eso, explicó que para hacerlo será necesario “modificar la tasa de usura en Colombia, para que podamos prestar más barato a quien hoy accede al crédito comercial”.