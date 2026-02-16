Shakira rompe récords al cerrar la residencia más grande de la historia en El Salvador

San Salvador vivió un momento histórico con el cierre oficial de la residencia centroamericana de Shakira, una serie de cinco funciones completamente agotadas que consolidan a la superestrella colombiana como una de las artistas más influyentes del planeta.

Entre el 7 y el 15 de febrero de 2026, la capital salvadoreña recibió a 143,979 asistentes, convirtiéndose en la residencia de mayor magnitud realizada por una artista internacional en la región.

Con un promedio cercano a 28,800 personas por noche, las fechas agotadas confirmaron no solo la fuerza de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, sino también el enorme arrastre internacional de Shakira.

La mitad del público provino del exterior, dando al evento un carácter completamente regional y posicionando a El Salvador como un punto estratégico para el entretenimiento de gran formato.

La audiencia mostró una distribución prácticamente equilibrada: 71,733 salvadoreños (49.82 %) y 72,246 visitantes extranjeros (50.18 %). A la cabeza del flujo internacional estuvo Guatemala con 48,464 asistentes, seguida por Honduras (12,580), Costa Rica (3,672) y Nicaragua (3,359). También se registró la llegada de visitantes desde Estados Unidos, Canadá, Panamá, México y otros países, demostrando el alcance global que mantiene la artista.

El impacto trascendió con fuerza las puertas del estadio. Durante la semana de presentaciones, la capital vivió un incremento significativo en turismo, ocupación hotelera, consumo gastronómico y visitas a destinos como el Centro Histórico, las playas y el Paseo de los Volcanes. Restaurantes, bares y alojamientos reportaron actividad máxima, reflejo del dinamismo económico generado alrededor de la residencia.

En materia logística, el país activó operativos especiales de seguridad, tránsito, atención turística y fortalecimiento fronterizo, lo que permitió un flujo ordenado de miles de personas que ingresaron por vía aérea o terrestre. La articulación entre sector privado y autoridades fue determinante para el éxito de las cinco fechas.

Con 143,979 boletos leídos, la residencia de Shakira se posiciona como un precedente para Centroamérica:

La residencia consecutiva más grande realizada por una artista global.

Uno de los eventos musicales con mayor asistencia en la historia del país.

Una demostración del potencial regional para albergar producciones de estándar internacional.

Shakira cierra así un capítulo monumental, dejando una huella imborrable en el entretenimiento centroamericano y reforzando la posición de El Salvador como nuevo destino para espectáculos de alta escala.