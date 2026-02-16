Samacá fortalece la seguridad con más de 250 cámaras y drones de vigilancia

Samacá

El municipio de Samacá avanza en la implementación de un moderno sistema de seguridad basado en tecnología, con el que busca fortalecer la vigilancia y prevenir el delito en zonas urbanas y rurales. Así lo anunció el alcalde Wilson Castiblanco Gil en diálogo con Caracol Radio, donde explicó que la administración proyecta el territorio como una ciudad inteligente.

De acuerdo con el mandatario, la estrategia incluye el mantenimiento de más de 200 cámaras existentes y la adquisición de 55 equipos de última tecnología, que permitirán monitorear en tiempo real cada barrio, sector y los principales accesos al municipio. “Estamos logrando vigilar nuestro territorio las 24 horas, lo cual brinda herramientas clave para la Policía y la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia”, indicó.

El alcalde destacó que el sistema se desarrolla en articulación con la Policía Nacional, bajo el liderazgo del mayor Javier Lemus comandante de la policía metropolitana de Tunja, además de empresarios, concejales, líderes comunitarios y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Según señaló, el objetivo es fortalecer el llamado trinomio de la seguridad entre Gobierno, Policía y comunidad.

Además del circuito cerrado de televisión, el municipio contará con dos drones para vigilancia aérea, mayor capacidad de almacenamiento de información y herramientas de registro fotográfico para mejorar la recolección de pruebas. “Hemos reducido los hechos delictivos y cuando ocurren, los estamos resolviendo en menos de 72 horas”, aseguró.

También anunció otros proyectos para reforzar la seguridad, entre ellos la construcción de una nueva estación de Policía que permitirá fortalecer las labores operativas y de inteligencia. Asimismo, se activó el programa de recompensas para quienes entreguen información que facilite la captura de delincuentes.

El alcalde confirmó que el plan tendrá una segunda fase para ampliar la cobertura en zonas estratégicas, con énfasis en áreas rurales. “Vamos a cubrir todas las veredas y todos los barrios de Samacá, lo que nos posiciona como un territorio a la vanguardia en el uso de la tecnología aplicada a la seguridad”, concluyó.