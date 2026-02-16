Precio del dólar en Colombia para HOY 16 de febrero: Cotización a la baja

El Banco de la República ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares para la apertura de la tercera semana de febrero. Durante este mes el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.700 pesos respectivamente, manteniéndose una estabilidad cambiaria.

El comportamiento del peso ha estado marcado por el contexto geopolítico de Estados Unidos, el cual ha generado incertidumbre sobre la estabilidad del dólar en los mercados internacionales, añadido al contexto político colombiano marcado por la determinación del salario mínimo.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 16 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.652,89 pesos (COP) para la apertura de la tercera semana de febrero de 2026, lo que representa un leve decrecimiento frente a la cifra reportada el 13 (en 3.665,78 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,590 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,590 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,500 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,500 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,610 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta

El Gobierno Nacional se prepara para reformular el aumento al salario mínimo

El presidente Gustavo Petro defendió el decreto del salario mínimo vital durante una alocución transmitida el pasado domingo a las 7:00 p.m., donde insistió en que existen fundamentos técnicos, económicos y constitucionales para su aplicación.

Así entonces, confirmó que la cita para una mesa de concertación para definir la nueva cifra ante el consejo quedará para el lunes 16 de febrero, a las 10 a.m., que fue convocada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Se espera que en ella participen representantes de asociaciones empresariales y los gremios,en cabeza de los sindicatos.

Respecto a la determinación del salario en concordancia con las expectativas de inflación, aseguró que el crecimiento reciente fue de 0,25% y que no estaría relacionado con el aumento salarial, sino con factores puntuales como la escasez de alimentos y el incremento en el precio de la carne de res, el cual explica que ha aumentado su precio debido al aumento de las exportaciones.

“El salario vital no tiene que ver con ese comportamiento”, afirmó, y agregó que el Gobierno observará con atención las cifras correspondientes a febrero.

Téngase en cuenta que, para enero de 2026, la inflación tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero), lo que fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

Por último, el presidente acotó que el jueves 19 de febrero se realizará una movilización en plazas públicas del país para respaldar el salario vital y a las reformas que impulsa su Gobierno antes de las elecciones presidenciales. Señaló que la jornada busca expresar el apoyo del pueblo trabajador en medio del debate económico y social que atraviesa el país.