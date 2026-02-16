Muere mototaxista en Santa Marta al ser atropellado por una camioneta

Santa Marta

Como Rixio Fernández González, perteneciente a la etnia Wayuú y de oficio mototaxista fue identificado el hombre que perdió la vida al ser arrollado por una camioneta que lo dejó tendido en la vía.

El reporte entregado por las autoridades de tránsito indicó que el caso ocurrió en momentos en que la víctima se movilizaba en una motocicleta, cuando en hechos que son materia de investigación fue embestido por el vehículo.

Inicialmente, se dijo que el conductor de la camioneta era empleado de la Alcaldía de Santa Marta, lo cual fue negado a través de un comunicado: “Frente a versiones que han circulado de manera irresponsable en las redes sociales, la Administración Distrital aclara que el presunto conductor no tiene ningún vínculo con el Gobierno Distrital. Asimismo, el vehículo involucrado no pertenece a la administración, ni hace parte de algún esquema de seguridad, ni guarda relación alguna con el alcalde Carlos Pinedo Cuello”, dice el documento.

Por otro lado, la información entregada por el Distrito dice que en su huida, dicho automotor colisionó con otro vehículo y finalmente terminó impactando contra la pared de un solar, en cercanías a la vivienda del alcalde Carlos Pinedo Cuello, hasta allí llegaron las autoridades competentes y capturaron al presunto implicado.