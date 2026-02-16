Llegó ayuda humanitaria al municipio de Mallama

Mallama- Nariño

Después de la emergencia registrada en el municipio de Mallama hace una semana en donde siete personas perdieron la vida, las autoridades hicieron entrega de ayuda para las familias damnificadas.

Según el reporte entregado por la dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres en la vereda la Oscurana se entregó:

- 65 mercados y 65 kits de aseo para atención comunitaria directa e indirecta.

-3 tanques de 3.000 litros y 65 filtros para abastecimiento y potabilización de agua.

En el sector se adelantó la evacuación de diez viviendas que se encuentran en el área de influencia en donde se presentó un fenómeno de remoción en masa que causó la muerte a siete personas el pasado 7 de febrero.

El equipo técnico de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño evaluó el comportamiento del terreno en la parte alta del escarpe, en donde se identificaron grietas y material suelto producto del desprendimiento inicial, lo que llevó a mantener acordonada el área de influencia como medida preventiva.

Según el informe de la entidad, el volumen de material identificado en la parte superior de la zona es menor al evento inicial y que la probabilidad de un desprendimiento de mayor magnitud es baja. No obstante, se mantiene la recomendación de no habitar las viviendas ubicadas en la zona directa de afectación.

Entrega de Ayuda humanitaria en Mallama - Foto: Gobernación de Nariño Ampliar Entrega de Ayuda humanitaria en Mallama - Foto: Gobernación de Nariño Cerrar

Las acciones contemplan la normalización progresiva del servicio de energía y la adecuación temporal de la bocatoma con los tanques entregados, mientras los filtros de cerámica permiten potabilizar el agua hasta en un 90 %. La respuesta integra esfuerzos nacionales, departamentales y municipales para acompañar a la población en esta etapa de atención y recuperación.