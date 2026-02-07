Tragedia en Mallama-Nariño , siete víctimas deja una avalancha

Mallama -Nariño

Una avenida torrencial se registró en las ultimas horas en la vereda la Oscurana del Municipio de Mallama en el pie de monte costeo del departamento de Nariño.

El material arrastrado destruyó cinco viviendas, dejando hasta el momento cinco muertos, dos desaparecidos y dos heridos.

Las labores de búsqueda son desarrolladas por la Defensa Civil y El cuerpo de Bomberos Voluntarios con el apoyo de la comunidad de la zona, la cual hizo un llamado al gobierno departamental para que se apoye la atención ante la magnitud de la emergencia.

Desde la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, se coordinó el apoyo de los organismos de socorro, además de un canino especializado.

De igual manera se gestionó apoyo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con unidades móviles para atención psicosocial.

#Fueron recuperados dos cuerpos más en Mallama elevando a cinco las víctimas fatales de un movimiento de remoción en masa en la vereda la Oscurana.

Sigue la búsqueda de dos desaparecidos. La @DagrdNarino se desplaza a la zona con una comisión técnica.



Crl (r) Jorge Chavez

Por su parte la Gobernación de Nariño coordina con la Secretaría de Infraestructura el ingreso de una retroexcavadora para las labores de búsqueda y remoción de material y la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres (DAGRD) se desplaza con una comisión técnica para apoyar la atención de la emergencia.