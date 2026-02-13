Recomiendan evacuación preventiva en la vereda la Oscurana en Mallama

Mallama-Nariño

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomendó la evacuación preventiva de los habitantes que viven en la vereda La Oscurana, en Mallama, zona en la que hace una semana una avenida torrencial cobró la vida de siete personas.

Luego de una evaluación técnica adelantada por la entidad, se pudo determinar que el terreno presenta pendientes pronunciadas de entre 40° y 50° que, sumadas a las constantes lluvias, facilitan la pérdida de estabilidad. Además, se compararon fotografías de los días 7 y 10 de febrero, evidenciando una degradación importante de la zona y el aumento de grietas.

De manera preliminar, se recomienda restringir el tránsito vehicular en la zona afectada mediante señalización y control del tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad y del personal que adelanta las labores de respuesta.

Las acciones iniciales incluyen la remoción del material deslizado desde la parte superior del talud, el perfilamiento del terreno para reducir la pendiente y el uso de maquinaria para la estabilización del área.

Mientras se adelantan los estudios y diseños definitivos, la UNGRD recomienda la evacuación preventiva de los habitantes ubicados en un radio de 50 metros alrededor de la zona afectada, como medida de protección ante posibles nuevos movimientos en masa.

Conjuntamente con la Gobernación se trabaja para coordinar acciones de respuesta en este municipio y en Iscuandé, donde se gestiona la entrega de cerca de 2.400 kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia.