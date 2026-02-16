Liverpool vs Medellín: Día, hora, ¿Cómo ver el partido? de fase previa de la Copa Libertadores

El Independiente Medellín afrontará su primer gran reto internacional de la temporada cuando visite a Liverpool Fútbol Club en Montevideo, por la fase 2 previa a la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto antioqueño buscará dar el primer golpe en condición de visitante y encaminar la serie antes de definirla en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo uruguayo llega a esta instancia tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 en su país, logro que le otorgó el derecho a disputar la fase clasificatoria del máximo certamen continental.

Liverpool intentará avanzar a la fase de grupos por tercera vez en su historia reciente, luego de haberlo conseguido por última vez en 2024. Para el club de Montevideo, superar esta ronda representa no solo un objetivo deportivo, sino también un importante impulso institucional y económico.

Por su parte, el DIM aseguró su presencia en esta fase luego de ser el segundo equipo que más puntos sumó en la tabla de reclasificación del fútbol profesional colombiano en 2025. Aunque el “Poderoso” no logró traducir ese rendimiento en un título local, la regularidad mostrada a lo largo del año le permitió obtener el cupo a esta instancia previa de la Libertadores, un torneo en el que espera volver a ser protagonista.

El partido de ida se disputará el martes 17 de febrero de 2026 a las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Belvedere. La vuelta se jugará el martes 24 de febrero en Medellín, también a las 7:30 p.m., donde se definirá el clasificado a la siguiente ronda. https://caracol.com.co/deportes/

Designación Arbitral

Árbitro central: Bruno Arleu (Brasil)

VAR: Pablo Gonçalves (Brasil)

Posible titular de Medellín

Eder Chaux, Leiser Chaverra, Kevin Mantilla, Málcom Palacios, Diego Moreno, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Hayen Palacios, John Montaño, Francisco Fydriszewski.

Independiente Medellín buscara obtener un buen resultado para irse adelante en la serie y poder estar más tranquilo en el partido de vuelta con su gente.