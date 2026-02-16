Jowell y Randy llegan a Bogotá con un show 3D único en el Movistar Arena

Bogotá se prepara para vivir una de las experiencias más impactantes del reggaetón clásico: Jowell y Randy aterrizan en la ciudad con su innovador espectáculo “Show 3D”, un formato que ha revolucionado escenarios en Puerto Rico, Chile y Perú, y que por primera vez se presentará en Colombia.

El próximo 28 de febrero, el Movistar Arena será el epicentro de más de tres horas de música, baile, nostalgia y tecnología al servicio del perreo.

El dúo legendario, con más de 25 años de carrera, trae una puesta en escena diseñada para transportarse a “otra dimensión”, combinando más de 60 canciones que marcaron a distintas generaciones con un montaje visual sin precedentes. Pantallas gigantes, proyecciones tridimensionales y gafas especiales permitirán al público sumergirse en un universo sensorial donde el reggaetón se vive, se siente y se ve de una forma totalmente nueva.

A este despliegue se suman luces imponentes, sonido de alta fidelidad, bailarines, invitados especiales y una narrativa escénica pensada para que la energía jamás caiga. No habrá pausas ni interrupciones: la noche está diseñada como un viaje continuo a través de los grandes éxitos que moldearon la historia del género urbano. Desde “Un Poco Loca”, “Shorty”, “No Te Veo”, “Let’s Go to My Crib”, hasta colaboraciones emblemáticas como “Safaera” con Bad Bunny, “Bonita” junto a J Balvin o “Agresivo” con Arcángel, la lista anuncia una celebración a la memoria colectiva del perreo.

“Colombia siempre nos recibe con una energía única. Este show es nuestra manera de devolverles ese amor, pero ahora en otra dimensión”, expresaron los artistas, quienes repiten un fenómeno que ya lograron en distintos países con múltiples sold out.

En Bogotá, la expectativa crece entre los fanáticos que encuentran en este espectáculo no solo un concierto, sino la posibilidad de revivir momentos, corear sus himnos favoritos y bailar sin descanso.

La invitación está abierta para quienes quieran vivir la noche del perreo de sus vidas, una experiencia inmersiva tan sorprendente como emotiva.