Jessi Uribe lanza “No Es Mi Culpa Remix” y revela la historia detrás de su colaboración

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al romper el silencio con un lanzamiento cargado de sinceridad: “No Es Mi Culpa Remix”, una nueva versión en la que comparte créditos con el ecuatoriano Anderson Raura, un joven artista para quien esta colaboración representa el cumplimiento de un sueño largamente esperado.

Más que un simple estreno musical, el tema se presenta como una confesión abierta, un mensaje directo sobre esos amores inevitables que llegan sin pedir permiso y transforman la vida de quien los siente.

La historia detrás de este remix comenzó lejos de los estudios de grabación: nació en redes sociales. Anderson Raura, fiel admirador de Jessi Uribe, empezó a publicar videos y mensajes en los que pedía ser etiquetado y soñaba en voz alta con cantar a su lado.

Su insistencia, cargada de humildad y autenticidad, llamó la atención del intérprete de música popular, quien no solo vio en él un talento real, sino una conexión genuina que merecía una oportunidad.

Ese gesto se convirtió en una decisión artística: Jessi contactó personalmente a Raura y le propuso sumarse a la nueva versión de la canción. Así comenzó un proceso que hoy culmina con “No Es Mi Culpa Remix”, tema que ya circula en plataformas digitales y que empieza a generar conversación entre los seguidores de ambos países. La canción mantiene la esencia romántica del sencillo original, pero incorpora la voz fresca y emocional de Anderson, aportando un matiz distinto que refuerza la intención del mensaje: asumir el amor sin excusas.

Para Anderson Raura, este lanzamiento simboliza un antes y un después en su carrera. Pasó de soñar en redes a tener su nombre junto al de uno de los artistas más influyentes del género popular colombiano. Para Jessi Uribe, la colaboración representa la reafirmación de una visión artística que apuesta por el talento emergente, especialmente cuando surge de una conexión auténtica con su público.

“No Es Mi Culpa Remix” llega como un testimonio musical de valentía emocional y de la importancia de abrir puertas a nuevas voces. Jessi y Anderson lo presentan no solo como un remix, sino como el resultado de una historia real hecha música.