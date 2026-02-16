¿Cali debe respetar el proceso Gamero? El Pulso del Fútbol, 16 de febrero de 2026 00:00:00 47:23 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el delantero de Millonarios, Rodrigo Contreras y su buena labor en el equipo embajador. Steven dijo: “Para mí, Contreras ha sido la mejor contratación en este semestre de la liga. Ha jugado todos los partidos con Millonarios y se ha destacado”. Sobre el tema César agregó: “Yo no estoy de acuerdo con usted, para mí, Milton Casco ha sido el mejor, porque su equipo gana y él también se ha destacado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

