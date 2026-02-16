El Pulso del Fútbol, 16 de febrero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la continuidad de Alberto Gamero en el Deportivo Cali tras su victoria ante Nacional.
¿Cali debe respetar el proceso Gamero? El Pulso del Fútbol, 16 de febrero de 2026
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el delantero de Millonarios, Rodrigo Contreras y su buena labor en el equipo embajador. Steven dijo: “Para mí, Contreras ha sido la mejor contratación en este semestre de la liga. Ha jugado todos los partidos con Millonarios y se ha destacado”. Sobre el tema César agregó: “Yo no estoy de acuerdo con usted, para mí, Milton Casco ha sido el mejor, porque su equipo gana y él también se ha destacado”.
