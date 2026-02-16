Hable con elPrograma

16 feb 2026 Actualizado 14:07

Cartagena

Conozca detalles sobre convocatoria de Becas de la Fundación Carolina en Cartagena

La oferta incluye 203 programas académicos de universidades y centros de excelencia en España

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Este lunes 16 de febrero, a las 2:00 p.m., en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias se realizará una charla informativa presencial sobre la Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina, que ofrece 736 becas para estudios en España (2026–2027).

La convocatoria incluye becas de posgrado, doctorado, estancias posdoctorales, movilidad de profesorado y estudios institucionales, en 203 programas académicos de universidades y centros de excelencia en España.

La charla en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias es de entrada gratuita y abierta a todos los interesados.

Este es un espacio ideal para conocer en detalle la convocatoria, resolver dudas directamente y recibir orientación sobre el proceso de postulación.

