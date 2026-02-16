Cambio en la dirección regional del Sena en Boyacá por retiro de su director

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) designó en encargo a Enith Yadira Ramírez Camargo como nueva directora regional en Boyacá, en reemplazo de Ramón Anselmo Vargas López, quien deja el cargo tras cumplir la edad de pensión. La designación se oficializó mediante resolución emitida el viernes 13 de febrero, marcando un relevo administrativo en la dirección de la entidad de formación técnica y tecnológica en el departamento.

Ramírez Camargo tomó posesión del cargo ante la secretaria general (e) del Sena, Mónica Andrea Avella Herrera, acto en el que juró respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos institucionales. Durante la diligencia, la nueva directora regional también declaró, bajo gravedad de juramento, no estar incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, y aseguró que su designación no vulnera los artículos 126 y 128 de la Constitución Política.

El ingeniero geólogo Ramón Anselmo Vargas López se desempeñó como director regional del Sena en Boyacá desde el 1 de junio de 2021, luego de ganar el concurso público de méritos para ocupar el cargo. Su gestión se extendió por cerca de cuatro años, periodo en el que lideró la operación regional de la entidad, hasta concretarse ahora el cambio en la dirección como parte del proceso administrativo derivado de su retiro laboral por pensión.