Caen presuntos asaltantes tras robo de carga avaluada en $100 millones en Buenaventura

Dos personas fueron capturadas en Buenaventura, Valle, tras el robo de un cargamento de electrodomésticos y otros elementos avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos.

El asalto ocurrió cuando un vehículo que cubría la ruta Yumbo–Buenaventura fue interceptado a la altura del barrio Nueva Granada. Varios hombres armados intimidaron al conductor y se llevaron la mercancía.

Tras el hurto, las autoridades activaron un “plan candado” en distintos puntos de la ciudad, con apoyo del sistema de cámaras de vigilancia y patrullas en terreno.

Minutos después, en el barrio Las Palmas, fue ubicada una camioneta tipo estacas que transportaba parte de la carga robada. El resto de la mercancía fue recuperado en un parqueadero cercano.

Durante el operativo también fue incautado el vehículo utilizado para movilizar los elementos hurtados.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente mientras avanzan las investigaciones.