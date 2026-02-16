Boyacá recibió 34 nuevos vehículos de salud para fortalecer la atención en zonas rurales

Boyacá

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lideró la entrega de 34 vehículos para el fortalecimiento de la red pública, con el objetivo de mejorar la atención en zonas rurales y de difícil acceso. La dotación incluye 15 ambulancias de Transporte Asistencial Básico (TAB), 2 ambulancias de Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), 6 Unidades Móviles Odontológicas (UMO) y 11 vehículos de Transporte Extramural (VTE), destinados a brigadas médicas y atención en territorio.

Según el jefe de la cartera de salud, esta entrega hace parte de un plan nacional para cerrar brechas históricas en el acceso a los servicios. “No solo entregamos 34 vehículos; ya son 142 unidades de transporte asistencial que hemos puesto en funcionamiento en Boyacá y seguiremos avanzando hasta cubrir la gran mayoría de municipios. Cerca del 90 % del territorio cuenta con nuevos vehículos para garantizar atención oportuna. A nivel nacional hablamos de 1.495 unidades que representan una inversión superior a los 500.000 millones de pesos, una cifra histórica para fortalecer la salud pública. Invertir en salud es salvar vidas y cerrar brechas en los territorios”, afirmó el ministro.

Las autoridades destacaron que los nuevos equipos beneficiarán directamente a municipios como Paya, El Cocuy, Tópaga, Socha, Tipacoque, Santana, Rondón, Boyacá, Motavita, Muzo, Quípama, San José de Pare, Tota, Caldas, Ventaquemada, Berbeo, Maripí, Macanal, San Pablo de Borbur, Aquitania, Coper, Garagoa, Floresta, Tuta, Guateque, Moniquirá, Ciénaga, Otanche y la capital, Tunja, ampliando la cobertura en territorios dispersos.

Durante la jornada, el ministro reiteró que el Gobierno Nacional ha destinado recursos para fortalecer no solo el transporte asistencial, sino también la dotación hospitalaria, equipos médicos y programas de atención primaria. En el caso de Boyacá, la inversión en salud supera los 635 mil millones de pesos, dirigidos a infraestructura, equipos básicos de salud, atención a migrantes y programas de prevención, entre ellos el consumo de sustancias psicoactivas.

Uno de los anuncios más relevantes fue la consolidación de equipos básicos de salud y la llegada de especialistas a municipios de quinta y sexta categoría. Estos equipos visitarán semanalmente los puestos de salud, con profesionales en pediatría, ginecología, medicina interna y psiquiatría, lo que permitirá reducir los desplazamientos hacia ciudades como Tunja o Sogamoso.

El ministro también confirmó que se avanza en la recuperación y construcción de hospitales, entre ellos el de Turmequé, así como el fortalecimiento de la red en Sogamoso, donde una clínica adquirida por el Gobierno comenzará a prestar servicios para mejorar la atención en la región.