Reducen en 68% ocupación de contenedores vacíos en Buenaventura tras plan de choque

El Ministerio de Transporte reportó una reducción de más del 60 por ciento en la ocupación de patios de contenedores vacíos en Buenaventura, como resultado del plan de choque implementado tras las protestas de transportadores registradas la semana pasada.

Según la entidad, actualmente las instalaciones destinadas al manejo de contenedores vacíos están ocupadas al 68 por ciento de la capacidad contratada, lo que representa el 39 por ciento de la capacidad total instalada en la zona portuaria del principal puerto del Pacífico colombiano.

Dentro de las acciones adoptadas, esta semana se adelanta una evacuación masiva de contenedores vacíos desde el terminal Aguadulce. Se estima que más de 5 mil 500 unidades saldrán por vía marítima, lo que permitirá liberar espacio en patios y mejorar la fluidez en la operación logística.

Por su parte, el terminal TCBUEN amplió la ventana de tolerancia para las citas de retiro y entrega de contenedores, buscando facilitar el flujo de vehículos de carga. Ahora los transportadores cuentan con 60 minutos antes de la cita, 60 minutos durante y hasta 320 minutos después, para un total de 440 minutos—más de siete horas— de margen operativo.

Además, se amplió el llamado “Free Pool”, un mecanismo que facilita la rotación de contenedores vacíos y reduce la congestión en patios externos. En ese marco, la naviera PIL solicitó aumentar su cupo para evacuar cerca de 600 contenedores en la motonave X-Press Machu Picchu, programada para arribar el 28 de febrero de 2026.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que estas medidas buscan evitar represamientos que afecten el comercio exterior y la movilidad de carga, y reiteró que el Gobierno mantendrá seguimiento permanente a la operación portuaria en Buenaventura.