Operación “Voluminosos Cero” busca retirar más de 130 toneladas de residuos en tres municipios

Medellín, Antioquia

Más de 130 toneladas de residuos voluminosos serán recogidas en Bello, Copacabana e Itagüí en el marco de la operación especial “Voluminosos Cero”, una jornada intensiva que busca recuperar el espacio público y mejorar las condiciones sanitarias en estos municipios del Valle de Aburrá.

La iniciativa es liderada por Bello Aseo, Copa Aseo y ServiAseo Itagüí, en articulación con autoridades locales y actores del sector, como parte de una estrategia regional orientada a reducir la disposición inadecuada de residuos de gran tamaño en calles, zonas verdes y otros espacios públicos.

Más de 76 horas continuas de intervención

La operación se desarrollará de manera simultánea en los tres municipios y se extenderá por más de 76 horas continuas. Para ello, serán desplegados tres parques automotores especializados y cerca de 100 trabajadores que realizarán labores de recolección, cargue, transporte y disposición final adecuada de los residuos.

Los residuos voluminosos incluyen colchones, chifonieres, muebles, salas, comedores, puertas, electrodomésticos y otros enseres que, por sus características o dimensiones, no hacen parte del servicio ordinario de aseo domiciliario.

Cuando estos elementos son abandonados en vía pública, generan riesgos para la salud, afectan la movilidad, deterioran el paisaje urbano y contribuyen a la contaminación ambiental.

Estrategia regional en ocho municipios

“Voluminosos Cero” hace parte de una estrategia regional que la compañía viene implementando en los ocho municipios de Antioquia donde tiene presencia, con el objetivo de avanzar hacia territorios libres de este tipo de residuos en el espacio público.

Además de la recolección, la jornada contempla acciones pedagógicas y de sensibilización dirigidas a la comunidad, con el fin de promover la corresponsabilidad en la gestión de residuos sólidos y recordar que la disposición inadecuada puede acarrear sanciones conforme a la normatividad ambiental y de convivencia vigente en el país.

Desde las empresas operadoras se hizo un llamado a los ciudadanos para utilizar los canales oficiales cuando necesiten disponer este tipo de elementos, evitando arrojarlos a la calle o a zonas verdes.