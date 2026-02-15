Disidencias FARC habrían asesinado a comerciante secuestrado en Tuluá, Valle

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Las autoridades investigan el asesinato de Sebastián Ponce Sánchez, comerciante que había sido reportado como secuestrado en diciembre de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado en el sector de El Picacho, zona rural del municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, hombres que se identificaron como integrantes del Frente 57 “Yair Bermúdez”, perteneciente a las disidencias de las FARC, habrían exigido una millonaria suma de dinero a cambio de su liberación.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó que el cuerpo presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego.

“La familia había interpuesto la denuncia por presunto secuestro, por lo que el Gaula Militar y el CTI adelantaban la investigación. En las últimas horas la comunidad informó sobre el hallazgo del cuerpo, y el Gaula de la Policía asumió el apoyo investigativo. Presumimos que el Frente 57 estaría detrás de este hecho”, señaló la oficial.

Según las autoridades, la víctima se dedicaba a actividades agrícolas en la zona rural de Tuluá y era padre de dos hijos, de 10 años y un año de edad.

De manera preliminar se presume que el comerciante habría sido asesinado pese a que su familia entregó parte del dinero exigido por sus captores.

Las investigaciones avanzan para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de este grupo armado ilegal que delinque en el centro del Valle del Cauca.