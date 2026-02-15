Hable con elPrograma

15 feb 2026 Actualizado 14:26

Bogotá

Capturan a hombre armado que amenazaba a comerciantes de la localidad de San Cristóbal

El hombre presenta antecedentes por varios delitos como hurto agravado y calificado

Capturado en la localidad de San Cristóbal. Cortesía: Policía Metropolitana de Bogotá

Luego de una llamada ciudadana a la línea de emergencia, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron alertados sobre la presencia de un hombre en el barrio Santa Rita que, al parecer, en diferentes oportunidades había intimidado con un arma de fuego que escondía entre su ropa, al administrador de un establecimiento y, mediante amenazas, robaba elementos. Al notar la presencia policial, el señalado emprendió la huida, pero minutos después fue interceptado.

Al realizarle el respectivo registro a persona, se le halló en su poder un revólver calibre 38. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con el arma incautada.

El hombre de 45 años deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

