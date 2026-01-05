Policía frustra millonario robo de joyas en El Bosque y captura a dos delincuentes
El hecho se produjo en el sector de la Báscula. Los hombres tenían en su poder un arma de fuego
En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían cometido un hurto, en el barrio el Bosque.
La oportuna reacción de uniformados adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera, en el sector de La Báscula, del barrio El Bosque, permitió capturar a alias ‘el Camilo’ y ’el Brandon’, de 22 y 26 años, respectivamente, naturales de Cartagena, quienes minutos antes despojaron a un ciudadano de varias prendas de oro. Alias ‘el Camilo’, presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio culposo.
Es anotar, que varios ciudadanos trataron de agredir a los capturados, siendo trasladados de forma rápida a un vehículo para preservar su integridad, tal como se aprecia en un video difundido por ciudadanos en redes sociales.
Durante el procedimiento, fue incautada una pistola traumática, calibre 9 milímetros, con siete cartuchos sin percutir y la motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes. Así mismo, fueron recuperadas una cadena de oro, dos pulseras de oro y dos anillos de oro; elementos valorados en más de 5 millones de pesos.
Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.
“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.