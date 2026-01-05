Policía frustra millonario robo de joyas en El Bosque y captura a dos delincuentes

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían cometido un hurto, en el barrio el Bosque.

La oportuna reacción de uniformados adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera, en el sector de La Báscula, del barrio El Bosque, permitió capturar a alias ‘el Camilo’ y ’el Brandon’, de 22 y 26 años, respectivamente, naturales de Cartagena, quienes minutos antes despojaron a un ciudadano de varias prendas de oro. Alias ‘el Camilo’, presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio culposo.

Es anotar, que varios ciudadanos trataron de agredir a los capturados, siendo trasladados de forma rápida a un vehículo para preservar su integridad, tal como se aprecia en un video difundido por ciudadanos en redes sociales.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola traumática, calibre 9 milímetros, con siete cartuchos sin percutir y la motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes. Así mismo, fueron recuperadas una cadena de oro, dos pulseras de oro y dos anillos de oro; elementos valorados en más de 5 millones de pesos.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.