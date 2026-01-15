“Si no recibo el medicamento empiezo a sangrar”: el drama de los pacientes de la Nueva EPS

SALUD

Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, alertó en Caracol Radio sobre la grave crisis que enfrentan pacientes con trastornos de la coagulación afiliados a Nueva EPS, quienes desde el 1 de enero de 2026 dejaron de recibir medicamentos vitales.

Según Ordóñez, alrededor de 60 pacientes con hemofilia, enfermedad de Von Willebrand y otros trastornos de la coagulación quedaron sin tratamiento en todo el país, lo que los expone a sangrados graves, discapacidad permanente e incluso la muerte.

“Dejamos de recibir el tratamiento vital que nos mantiene estables y evita que sangremos. Estamos expuestos a un gran riesgo de sangrado que puede llevarnos a consecuencias graves como la muerte”, advirtió.

Falta de contratos dejó a los pacientes sin atención

El vicepresidente de la Liga explicó que, la crisis se originó porque la Interventoría Nacional de la Nueva EPS no renovó el contrato con la IPS Medicarte, que prestaba la atención integral a estos pacientes hasta el 31 de diciembre de 2025, ni celebró nuevos contratos con IPS idóneas avaladas por la Cuenta de Alto Costo.

“No renovaron el contrato ni contrataron con otra IPS. Nos dejaron sin tratamiento y sin atención especializada”, señaló el médico pediatra.

Ordóñez, quien también es paciente, explicó que requiere medicamentos derivados de la sangre humana, como Factor VIII y Factor Von Willebrand, los cuales deben aplicarse de manera intravenosa tres veces por semana.

“Si no recibo este medicamento empiezo a sangrar en articulaciones, músculos y órganos vitales. Hoy tengo dolores, limitaciones de movilidad y un riesgo altísimo de que cualquier trauma termine en una tragedia”, indicó el médico.

Crisis nacional y deterioro de la calidad de vida

La situación no es aislada. De acuerdo con la Liga Colombiana de Hemofílicos, hay pacientes afectados en varias regiones del país. Aunque algunas EPS han empezado a contratar con nuevas IPS, no existe una solución definitiva, y muchos pacientes con daños articulares severos permanecen confinados en sus casas.

“Son padres, trabajadores, hijos, personas que hoy tienen su calidad de vida completamente desbaratada”, afirmó.

Ordóñez también cuestionó la gestión de los recursos. Explicó que a finales de 2025 el Gobierno Nacional emitió una circular asignando recursos de compensación para la atención de 243 pacientes, con una bolsa cercana a 3.940 millones de pesos, basada en información de enero de 2024.

“Algunos pacientes están recibiendo tratamiento, pero otros no, y quienes lo reciben están en riesgo de que se suspenda en cualquier momento”, alertó.

Desde la Liga Colombiana de Hemofílicos se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Salud y a la interventoría de Nueva EPS para garantizar de manera inmediata la continuidad de los tratamientos, evitando desenlaces fatales en una población altamente vulnerable.