San Valentín 2026: Orquesta Filarmónica de Bogotá dará concierto gratuito para enamorados

La celebración de San Valentín este sábado 14 de febrero en Bogotá tendrá un tinte especial marcado por el arte y la cultura gracias al concierto gratuito que tiene preparado la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

El recital se llevará a cabo en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional, en pleno Día de San Valentín, a partir de las 4:00 p. m. El concierto tiene entrada libre, hasta completar el aforo del escenario.

¿Qué obras interpretará la Filarmónica de Bogotá en San Valentín 2026?

La OFB estará bajo la batuta del director asistente Rubián Zuluaga y ejecutará la interpretación de la “Suite orquestal en Re Mayor No. 3, BWV 1068”, como parte de una serie de conciertos durante la semana, la cual se ha denominado “La perfección del Barroco y el Clasicismo”.

La obra incluye uno de los movimientos más reconocidos en toda la obra de Johann Sebastian Bach, el segundo, bautizado “Air”, el cual se escribió originalmente solo para cuerdas.

La Filarmónica destaca la participación central del solista cubano Marcos Madrigal en el piano, quien ejecuta también el “Concierto para clavecín y cuerdas en re menor BWV 1052” en su versión para piano, en otra gran partitura de Bach.

¿Cómo asistir al concierto gratis de la Filarmónica de Bogotá en San Valentín?

La entrada al auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, ubicado en Carrera 30 # 45-03, Edificio 104, es gratuita hasta completar aforo, por lo cual se recomienda a los interesados asistir temprano.

El evento comienza a partir de las 4:00 p. m. de este sábado 14 de febrero de 2026.

Para llegar al auditorio León de Greiff, puede bajarse en cualquiera de las estaciones de Transmilenio aledañas a la Universidad Nacional, como Ciudad Universitaria y Corferias en la avenida Calle 26 o Universidad Nacional en la NQS.

¿Quién es el pianista cubano Marcos Madrigal?

El pianista cubano Marcos Madrigal tendrá una participación estelar en el concierto de San Valentín de la Filarmónica de Bogotá como pianista solista.

Madrigal nació en La Habana y es graduado de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA), donde recibió la tutoría de la reconocida pianista Teresita Junco. Luego se desplazó a Europa, donde siguió su formación en Suiza e Italia.

A lo largo de su carrera ha llegado a presentar en algunas de las salas de concierto más reconocidas del mundo, entre ellas: