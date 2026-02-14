Piden a Petro no improvisar con la seguridad de Cali y nombrar nuevo comandante de la Policía

Solicitan un oficial de alto nivel que continúe con la estrategia para contrarrestar el delito y el crimen organizado en la ciudad.

Siguen los llamados al gobierno Nacional para contar cuanto antes con un nuevo comandante de la policía Metropolitana de Cali, ante la destitución del general Edwin Urrego, por un presunto complot contra el presidente Petro.

La presidenta del Concejo Distrital de la Capital del Valle, Daniella Plaza Saldarriaga, solicitó el nombramiento de un comandante en propiedad que se haga cargo del plan operativo para contrarrestar a las bandas criminales que operan en el área metropolitana.

Para la presidenta del Concejo de Cali, esa inestabilidad institucional afecta los planes de trabajo que se tienen con la secretaría de Seguridad y con los territorios a intervenir.

La líder política recordó que Cali lleva tres comandantes de Policía en seis meses, lo que no permite una armonización de programas y menos hechos contundentes ante la criminalidad.