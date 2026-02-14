Piden a Petro no improvisar con la seguridad de Cali y nombrar nuevo comandante de la Policía
La Capital del Valle lleva tres comandantes de Policía en seis meses.
Siguen los llamados al gobierno Nacional para contar cuanto antes con un nuevo comandante de la policía Metropolitana de Cali, ante la destitución del general Edwin Urrego, por un presunto complot contra el presidente Petro.
La presidenta del Concejo Distrital de la Capital del Valle, Daniella Plaza Saldarriaga, solicitó el nombramiento de un comandante en propiedad que se haga cargo del plan operativo para contrarrestar a las bandas criminales que operan en el área metropolitana.
Para la presidenta del Concejo de Cali, esa inestabilidad institucional afecta los planes de trabajo que se tienen con la secretaría de Seguridad y con los territorios a intervenir.
La líder política recordó que Cali lleva tres comandantes de Policía en seis meses, lo que no permite una armonización de programas y menos hechos contundentes ante la criminalidad.
Juan Carlos Díaz Flórez
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...