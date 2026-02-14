Obispo de Buenaventura, clave en mesa de paz entre Shotas y Espartanos, es trasladado a Montería

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, fue trasladado a la región Caribe por decisión del papa León XIV, quien lo designó como nuevo obispo de la Diócesis de Montería.

Jaramillo se desempeñaba como obispo de Buenaventura desde el 30 de junio de 2017, cuando fue nombrado por el papa Francisco, y tomó posesión canónica el 12 de agosto de ese mismo año.

Durante su permanencia en el puerto del Pacífico, fue una de las figuras más visibles en los procesos de diálogo para reducir la violencia urbana. La Conferencia Episcopal de Colombia destacó que el prelado acompañó a comunidades afectadas por el conflicto, promoviendo espacios de reconciliación, defensa de los derechos humanos y construcción de paz.

“Ha impulsado diversos procesos de diálogo y el denominado ‘laboratorio de paz’, orientado al cese de la violencia y a la protección de los derechos humanos, en medio de un escenario marcado por la presencia de estructuras armadas y graves vulneraciones a la población civil”, señaló la Iglesia Católica.

Además, fue mediador y facilitador en la mesa sociojurídica de paz liderada por el Gobierno Nacional entre las bandas criminales Los Shottas y Los Espartanos, estructuras que han protagonizado disputas violentas en Buenaventura.

Ahora, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya asumirá la Diócesis de Montería, en un contexto marcado por las afectaciones que deja la temporada de lluvias en esa región del país.

“La experiencia pastoral de monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya marcará el inicio de una nueva etapa para la Iglesia particular de Montería, desde la acción evangelizadora y una promoción social activa de caminos de paz, reconciliación y esperanza”, precisó la Conferencia Episcopal de Colombia.