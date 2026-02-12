Policía rescata 26 hicoteas y captura a presunto traficante en Magangué, Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Magangué, logró la captura en flagrancia de un hombre de 35 años que presuntamente comercializaba 26 hicoteas puerta a puerta en un sector residencial.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Teroso, en la calle principal del municipio de Magangué, donde los uniformados interceptaron al ciudadano durante labores de control. Al verificar la situación, evidenciaron que el sujeto transportaba los animales de manera clandestina dentro de un costal y los ofrecía a los habitantes del sector, sin contar con los permisos ambientales requeridos para su tenencia, transporte o comercialización.

Las especies, consideradas fauna silvestre protegida, se encontraban en condiciones inadecuadas que ponían en riesgo su integridad y supervivencia. Ante la flagrancia del hecho, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Las 26 hicoteas fueron entregadas a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), cuyos profesionales realizaron la respectiva valoración médico-veterinaria y posteriormente procedieron a su liberación en su hábitat natural, garantizando su protección y conservación.

“La fauna silvestre no puede seguir siendo víctima del comercio ilegal. Desde la Policía Nacional seguiremos actuando con firmeza para proteger nuestros recursos naturales y judicializar a quienes los explotan de manera indebida”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Recomendaciones a la ciudadanía

* No compre ni consuma fauna silvestre; su comercialización constituye un delito ambiental.

* Denuncie cualquier hecho relacionado con el tráfico ilegal de especies a través de la línea 123 o ante la patrulla del cuadrante más cercano.

* Respete y proteja la biodiversidad, permitiendo que los animales permanezcan en su entorno natural.

* Promueva la cultura ambiental y el cuidado de los recursos naturales en su comunidad.

* Verifique siempre la legalidad de los productos de origen animal antes de adquirirlos.