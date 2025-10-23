Investigan en Chapinero presunto uso de menores para pedir dinero y posible explotación sexual

Bogotá D.C

En uno de los sectores más concurridos del norte de Bogotá, la Zona T de Chapinero, se han identificado casos en los que niñas, niños y adolescentes son usados por adultos para pedir dinero en las calles o vender productos de bajo valor. Los reportes también señalan posibles casos de explotación sexual infantil.

Comerciantes, vigilantes y transeúntes aseguran haber visto una estructura organizada detrás de estas prácticas. Mencionan a un hombre conocido como “El Gordo”, señalado de rotar constantemente a los menores para evitar ser identificado.

“Al día siguiente de su liberación llega con otros niños diferentes”, contó uno de los testigos, quien afirma haber visto al mismo hombre varias veces en la zona.

Niñas vigiladas y adultos que “controlan” la zona

De acuerdo con los registros de campo, se observó a niñas de entre 8 y 12 años que se acercaban exclusivamente a hombres extranjeros, bajo la mirada de adultos que simulaban vender bolsas o dulces sin ofrecerlos realmente.

En una sola esquina, frente al Centro Comercial Andino, se contaron 14 hombres adultos que actuaban como vigilantes o “centinelas” mientras las niñas pedían dinero.

También se reportó la presencia de mujeres migrantes con bebés, quienes pedían limosna y luego entregaban lo recaudado a un hombre que las esperaba cerca.

“Las mujeres mendigan, los hombres vigilan, y todos parecen conocerse”, se lee en uno de los reportes elaborados por equipos de intervención.

Operativo de febrero y respuesta institucional

Ante estas alertas, la Alcaldía Local de Chapinero realizó en febrero un operativo de control en la Zona T. En esa jornada, 15 menores fueron rescatados y se inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Según la administración local, la intervención se realizó como parte de una campaña contra el trabajo infantil y la explotación. La Secretaría de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumieron el acompañamiento de los menores y sus familias.

“Debido a que esta zona es frecuentemente utilizada para este tipo de prácticas, se reforzarán los operativos para erradicar la mendicidad infantil y proteger a los menores”, señaló la Alcaldía de Chapinero.

Persisten denuncias y piden más controles

A pesar de las acciones, ciudadanos y comerciantes insisten en que los grupos regresaron al sector semanas después del operativo. Algunos adultos cambiaron de punto o llevaron a otros niños, lo que dificulta el seguimiento.

Organizaciones sociales y vecinos del sector piden una investigación conjunta entre la Policía, el ICBF y la Secretaría de Integración Social, además de campañas de sensibilización ciudadana para que los casos sean reportados sin poner en riesgo a quienes los denuncian.