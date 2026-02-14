Llegan más de 20 toneladas de ayudas humanitarias para familias damnificadas en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

Con el acompañamiento del Ejército Nacional arribaron más de 20 toneladas de ayudas humanitarias en el departamento de Córdoba, donde cerca de 55.000 familias se han visto afectadas por las inundaciones. Las ayudas fueron trasladadas en un avión carguero A330F de Avianca.

“Nosotros estamos llegando a rescatar personas, estamos construyendo jarillones con los ingenieros militares y es acción es fundamental, porque no es solo con nuestras armas, también tenemos capacidades al servicio de la población (…) El pueblo cordobés necesita recuperarse, necesita resiliencia y aquí estamos para ayudarlos, son muchos los colombianos que se han sumado para apoyar a la población afectada”, sostuvo el brigadier general Óscar del Cristo Díaz, comandante de la Décima Primera Brigada.

Las ayudas constan de alimentos no perecederos, ropa, zapatos, cobijas y medicamentos, además de insumos para animales afectados.

“Agradecemos en nombre de todo el pueblo cordobés esta solidaridad. Miles de familias están pasando por momentos difíciles, pero este pueblo es resiliente, berraco y echado pa’lante. Con la ayuda de Dios, la solidaridad de empresas nacionales e internacionales, de la comunidad y de todos los aliados, saldremos de esta crisis más fuertes”, expresó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, por otra parte.

“El agua se llevó vidas, animales, se llevó paredes, vías lamentablemente, pero no se nos llevó la esperanza, no se llevó la fortaleza. Yo sé que juntos, de la mano de Dios, vamos a salir adelante para que Córdoba siga creciendo”, agregó el mandatario departamental.

Anuncian pronta etapa de reactivación económica y reconstrucción:

El gobernador reiteró que la respuesta a la emergencia debe ir acompañada de un plan decidido para recuperar medios de vida y sostener el dinamismo económico del departamento.

“Hoy más que nunca tenemos que seguir impulsando este barco que es Córdoba. Venimos creciendo con indicadores positivos y reducción del desempleo, y esta emergencia no nos va a dejar anclados en el problema. Vamos a acelerar la reconstrucción y, cuanto antes, poner en marcha el proceso de reactivación económica para que las familias recuperen sus ingresos”, puntualizó.

En medio de la emergencia, el departamento de Córdoba ha recibido más de 100 toneladas de ayudas humanitarias para las familias afectadas por las inundaciones.