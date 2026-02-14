Hable con elPrograma

14 feb 2026 Actualizado 02:18

Cúcuta

Disparan contra vivienda de lideresa social en zona rural de Convención, Norte de Santander

El ataque dejó daños materiales y mensajes intimidatorios en el lugar.

Disparan contra vivienda de lideresa social en zona rural de Convención, Norte de Santander. Foto: Cortesía.

Cúcuta

Norte de Santander.

Un hecho violento se registró en la vereda La Vega, zona rural de Convención, donde hombres armados dispararon contra la vivienda de la lideresa social Yamile Vega Rodríguez, presidenta de Asojuntas Las Mercedes-Guamal-La Vega.

De acuerdo con la información, el ataque se produjo cuando sujetos armados llegaron hasta el sector y abrieron fuego contra la casa de la dirigente comunal.

El hecho no dejó personas heridas, pero sí ocasionó daños materiales en la estructura.

En el lugar también habrían sido dejados mensajes intimidatorios, lo que generó preocupación entre la comunidad de esta zona rural del municipio.

Las autoridades ya tienen conocimiento de lo ocurrido y se espera que adelanten las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque.

