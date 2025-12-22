Asojuntas pide a los candidatos al Congreso que no los “instrumentalicen” para lograr sus objetivos
Aseguran que cada cuatro años, los políticos llegan con promesas para sus comunidades.
Norte de Santander
Una vez inscritos los candidatos al Congreso de la República, desde Asojuntas les están pidiendo que no instrumentalicen a los líderes comunales para lograr sus objetivos políticos.
"Ya nos estamos dando cuenta de eso, estamos iniciando la campaña, y ya están yendo a los barrios a hacer zancochos, a hacer mutes, a reunirnos acá, a reunirnos en ciertos hoteles”, dijo Hugo Rey, presidente de Asojuntas.
Agregó que ve con mucha “preocupación eso y ya le hicimos el llamado a los líderes que piensen cómo nos ha ido en estos años en cuanto a seguridad, que no hemos tenido la fortaleza del pacto del Gobierno Nacional y que pensemos, el voto nunca se vende”.
Le pidió a todos los comunales “que pensemos en el futuro y votemos por un plan de gobierno” que beneficie de a las comunidades, “y no instrumentarnos por ciertos líderes políticos”.
Rey dijo que es lamentable que muchos líderes políticos solo se acuerdan de las comunidades cada cuatro años.