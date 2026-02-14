Crisis en el Catatumbo está afectando la economía en Norte de Santander

Norte de Santander

Transcurrido un año y un mes de la crisis de orden público en la región del Catatumbo y tras el recrudecimiento de la violencia durante el último mes, desde la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco - en Norte de Santander, se está advirtiendo por la afectación que ha sufrido la economía en el departamento.

"En los últimos acontecimientos ocurridos en el Catatumbo, que han traído nuevamente una migración a la ciudad y a otras partes del departamento, se está incrementando la informalidad, están trayendo más violencia y están deteriorando la economía y la productividad de la ciudad y el departamento", dijo Sergio Palacios, presidente de Fenalco en Norte de Santander.

Agregó que ven “con muchísima preocupación todas estas afectaciones y como siempre esperamos que las autoridades competentes tomen sus medidas y colaboren para que la extorsión, el robo, el secuestro, el asesinato y todas las violaciones que existen a la normatividad y la tranquilidad de los ciudadanos puedan empezar a funcionar correctamente”.

Sin embargo, lo que más llama la atención es las afectaciones por el cierre de empresas en la región.

“Desde Fenalco se habla de más de 127 empresas cerradas, más de 45 microempresarios también han cerrado sus operaciones”.

Recordemos que el próximo lunes 16 de febrero se cumple un año y un mes de haber iniciado el conflicto armado entre las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, hecho que ha dejado más de 96 mil desplazados, que en su mayoría han llegado a la ciudad de Cúcuta.