Tribunal declaró la prescripción del caso por chuzadas contra el general (r) Humberto Guatibonza

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Superior de Bogotá declaró la prescripción de la acción penal en el caso de las chuzadas por el que fue absuelto en abril de 2025 el general en retiro Humberto de Jesús Guatibonza, al considerarse por parte del juzgado que no había pruebas suficientes que demostraran su responsabilidad en los hechos; por ello, fue declarado inocente.

En la decisión de 24 páginas, el alto tribunal ordenó que cese el proceso contra el general en retiro, esto al resolver el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación contra el fallo de primera instancia que absolvió al general retirado y que fue emitido por el juez 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá dispuso “Declarar la prescripción de la acción penal y precluir el procedimiento a favor de Humberto de Jesús Guatibonza Carreño por el delito de concierto para delinquir simple”.

Lea además: Las chuzadas clandestinas desde la Policía: “neutralizando” a Guatibonza

El caso se relaciona con una presunta red de interceptaciones ilegales adelantadas a través de empresas de seguridad privada. En abril de 2025, el juez concluyó que no se logró demostrar la responsabilidad del exoficial más allá de toda duda razonable.

El general (r) Guatibonza, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interceptación de datos informáticos agravado y uso de software malicioso agravado.

En esa época (abril de 2025), el juez concluyó que no se reunieron los requisitos probatorios exigidos por la ley penal.

“No se allegaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan afirmar, con la certeza exigida, la participación del acusado en las conductas delictivas imputadas”, se lee en el fallo.

El juez también argumentó que el material probatorio presentado por la Fiscalía “no superó el estándar de conocimiento requerido para desvirtuar la presunción de inocencia”.

Añadió que “las pruebas de referencia no pueden ser el único soporte de una sentencia condenatoria en el sistema penal acusatorio”.

En contexto: Acabaron con mi reputación, el software para interceptar jamás existió: Gral (r) Guatibonza

Pese a que la Fiscalía pretendía revocar la absolución y que en su lugar Guatibonza fuera condenado, los magistrados del alto tribunal concluyeron que “la acción penal prescribió”.

En entrevista con Caracol Radio, días después del fallo absolutorio, el general en retiro confesó que esta situación en la que dañaron su tranquilidad y buen nombre lo dejó con varias noches intranquilas, pero que después de la decisión del juez, puede volver a retomar la calma; sin embargo, sigue intrigado, pues aún no sabe quién está detrás de este caso en el que lo involucraron.

Según todos los documentos y noticias que publicaron los medios y la Fiscalía sobre este caso, el general en retiro confesó que encontraron unos documentos en los que tenían como plan neutralizarlo; sin embargo, él confiesa que aún no saben cuál era el sentido de esa palabra.

Incluso, se vuelve controversial este plan, pues cuando se organizó, el general Guatibonza ya se había retirado de forma voluntaria, pues ya había cumplido con un ciclo sin ningún inconveniente y sus proyectos se centraban en montar una empresa para garantizar la seguridad y antisecuestro.

¿Pudo tratarse de un caso de celo profesional?

Además de haber logrado cargos como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y director del Grupo Antisecuestro, Guatibonza confiesa que jamás se negó a realizar un traslado en el país; incluso, recorrió varias regiones ejerciendo su trabajo. A pesar de eso, desconoce si se trata de un caso en el que algún compañero quisiera afectar su carrera profesional.

“El costo de esta acusación ha sido muy grande porque dañaron mi imagen ante toda Colombia y trataron de engañar a los jueces para acusarme, y luego salir con que no tienen ninguna prueba”, expresó.

Guatibonza recuerda que cuando se desató este escándalo, lo involucraron con un software que era capaz de interceptar WhatsApp, pero confiesa que esto jamás existió.

La Fiscalía General de la Nación acusaba al general en retiro de extorsión, robo de un cable de información y de microtráfico que afecta a unos menores.

“Yo sigo con consultorías y trabajo en un libro, continuaré con mi vida porque uno sale muy afectado psicológicamente”, expresó.