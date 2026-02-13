Trabajador afiliado a la USO se encadena en la empresa Fecop en Cartagena

Un trabajador afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO) se encadenó a las afueras de la empresa Fepco en Cartagena, en rechazo a lo que considera un despido sin justa causa y como denuncia de una presunta persecución sindical contra empleados vinculados a la organización.

Según Enrique Rodríguez, directivo nacional de la USO, la compañía habría venido despidiendo a trabajadores y ejerciendo presiones.

“Viene despidiendo a los trabajadores sindicalizados, presenta persecución sindical y amedrentamiento a los afiliados a la Unión Sindical Obrera. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles ante el Ministerio del Trabajo, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cartagena para que atiendan los llamados de los trabajadores, porque esta es la segunda semana de manifestación pacífica”, indicó Enrique Rodríguez, de la USO Nacional.

Los trabajadores exigen el reintegro inmediato de quienes consideran fueron desvinculados injustamente y reclaman garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Así mismo, la Unión Sindical llamó la atención del ministerio del trabajo tras dos semanas de manifestación pacífica