Secuestran a dos menores de edad en el Catatumbo

Norte de Santander.

Las autoridades adelantan labores de verificación tras el secuestro de dos menores de 15 y 16 años en la vereda San Isidro, del corregimiento Filo El Gringo, en zona rural de El Tarra, un hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con información preliminar recopilada en la zona, los adolescentes se movilizaban por una vía rural cuando fueron interceptados en un retén ilegal instalado por hombres armados, quienes, según versiones de testigos, pertenecerían a la disidencia de las FARC. Desde ese momento se desconoce su paradero.

Las familias de los menores permanecen a la espera de información que permita establecer su ubicación y garantizar su pronto regreso.

De manera extraoficial se ha conocido sobre la posible existencia de registros en video que darían cuenta de su supervivencia, material que hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

En el mismo hecho, también se investiga la presunta retención de seis adultos que se encontraban en el lugar, situación que continúa en proceso de verificación por parte de organismos de seguridad.