Secretaría de Educación de Bolívar alerta por cobros ilegales

La Secretaría de Educación Departamental de Bolívar hizo un llamado urgente a la comunidad educativa para que no se deje engañar por personas inescrupulosas que estarían cobrando dinero de manera ilegal, prometiendo agilizar trámites, asegurar nombramientos docentes o “mover influencias”.

Crijulieth Ramos Gutiérrez, secretaria de Educación departamental, fue enfática al señalar que “todos los trámites en esta dependencia son completamente gratuitos y quien esté cobrando por ellos está cometiendo un delito”.

Ante las denuncias recibidas, la entidad activó de inmediato los protocolos de investigación y puso los casos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Departamental. Además, se ordenó reforzar los controles internos y los mecanismos de verificación para prevenir este tipo de conductas.

La Secretaría reiteró que ningún funcionario, servidor público o tercero está autorizado para solicitar, recibir o gestionar pagos por trámites relacionados con nombramientos de docentes, encargos, traslados, inscripciones en el Sistema Maestro o cualquier otro procedimiento administrativo. Asimismo, advirtió que quienes incurran en estas prácticas pueden enfrentar sanciones penales, disciplinarias y fiscales por delitos como concusión, cohecho, tráfico de influencias o estafa.

Finalmente, la entidad invitó a docentes, directivos, aspirantes y ciudadanía en general a denunciar cualquier intento de cobro indebido a través de los canales oficiales, recordando que las denuncias pueden ser anónimas y están protegidas por la ley bajo garantías de confidencialidad.